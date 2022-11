Schienennetz Stillgelegte Bahnstrecken in Thüringen werden für Reaktivierung geprüft

Acht stillgelegte Bahnstrecken in Thüringen sollen in einer Studie für eine mögliche Reaktivierung geprüft werden - darunter die Kyffhäuserbahn und die Unstrutbahn. Kriterien für die Studie, die das Thüringer Verkehrsministerium an ein Ingenieurbüro aus Dresden vergeben hat, sind unter anderem der Zustand und der mögliche wirtschaftliche Nutzen der Trassen für die Regionen.