Eine Störung am Zugfunk der Bahn hat am Samstagmorgen den gesamten Fernverkehr in Norddeutschland lahm gelegt. Die technische Störung wurde inzwischen behoben. Der Zugverkehr läuft inzwischen wieder. Am Samstagmittag sagte eine Sprecherin der Bahn der Deutschen-Presse-Agentur, dass Sabotage an Kabeln die Ursache für den dreistündigen Ausfall des Zugfunk-Systems gewesen sei. Die zuständigen Sicherheitsbehörden hätten die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen.

Von der Störung betroffen waren auch ICE-Züge, die von Erfurt in Richtung Hamburg unterwegs waren, sowie Züge in Richtung München aus Richtung Hamburg kommend. Auch in Magdeburg endeten einige Züge wegen der Störung vorzeitig. Fernzüge aus Richtung Halle und Leipzig endeten schon vorzeitig in Berlin. Auch einzelne ICE-Züge, die von Erfurt in Richtung Hamburg unterwegs waren, sowie Züge in Richtung München aus Hamburg kommend waren von der Störung betroffen. (Archivbild) Bildrechte: dpa

Kaum noch Auswirkungen für Mitteldeutschland erwartet

Nach Angaben der Deutschen Bahn erwartet das Unternhemen im Laufe des Samstags kaum Auswirkungen für Reisende in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen. Zwar seien noch bis in den Mittag in der Folge der Störung Ausfälle und Verspätungen in Richtung Norden möglich, davon seien die Verbindungen etwa über Halle, Erfurt und Leipzig aber nicht betroffen.

Da die Bahn am Samstagmorgen Reisenden aus Richtung Berlin nach Köln und Baden-Württemberg, die ICE-Züge über Erfurt und Frankfurt empfahl, warnte die Deutsche Bahn am Samstagmorgen noch vor einem "sehr hohen Reisendenaufkommen" auf den ICE-Verbindungen über Erfurt. Reisende werden gebeten, sich vor Reiseantritt über die Auskunft der Bahn im Internet zu informieren. Der Fernverkehr in Richtung Berlin und Frankfurt war nicht betroffen.

Viele Reisende in Hannover gestrandet

Unzählige Fahrgäste strandeten an den großen Bahnhöfen wie Hannover, Hamburg und Berlin. An Auskunftsschaltern bildeten sich lange Warteschlangen, während an den großen Anzeigetafeln in den Bahnhofshallen entweder pure Leere herrschte oder über "unbestimmt verspätete" Züge oder Komplettausfälle informiert wurde.

Am Bahnknotenpunkt Hannover, an dem sich wichtige Nord-Süd- und Ost-West-Verbindungen der Bahn treffen, bewahrten die wartenden Bahnreisenden weitgehend Ruhe, wie ein Reporter der Deutschen-Presse-Agentur berichtet. Viele von ihnen hätten zwar kopfschüttelnd vor der großen Anzeigetafel, die über die Zugausfälle informierte, gestanden. Aber eine aggressive Stimmung habe nicht geherrscht. Viele Reisende strandeten wegen der Störung am Hannoveraner Hauptbahnhof. Bildrechte: dpa

Später habe die Bahn beginnen wollen, Kaffee und Tee an die Wartenden zu verteilen. Draußen hätten sich am Taxistand Grüppchen gebildet und versucht, sich in kleinen Fahrgemeinschaften per Taxi in die nächste Großstadt durchzuschlagen.