"Schulsporthalle für Stotternheim - Jetzt!" steht auf einem der Protestschilder - "Genug Logistikhallen, jetzt Sporthalle" auf einem anderen. Rund 25 Stotternheimer haben sich am Dienstagnachmittag vor dem Erfurter Rathaus zum Protest versammelt. Es ist nicht der erste Vorstoß der Bürger, um die geplante Turnhalle einzufordern. Am vergangenen Freitag gab es bereits eine Protestaktion im Ortsteil, im Frühjahr 2021 hatten die Bürger einen Einwohnerantrag eingereicht.

Mehrfach war Geld für eine Planung der Halle im Haushalt eingestellt worden, so auch für das laufende Jahr. Die geplanten 100.000 Euro sind jedoch wieder einmal nicht abgerufen und nun zum Jahresende vermeintlich gestrichen worden. "Das Geld wurde lediglich verschoben", erklärt Finanzdezernent Steffen Linnert (SPD). Das sei ein übliches Verfahren mit Geldern, die während das Haushaltsjahres nicht verwendet wurden. Aber warum blieb das Geld wieder einmal unangetastet?

"Wir haben kein Personal in der Stadtverwaltung, das die Planung hätte übernehmen können und haben auch kein externes Planungsbüro gefunden", sagt Linnert. Hinzu kommt, dass die eingeplanten 100.000 Euro gar nicht für das Projekt ausgereicht hätten. Die Stotternheimer Ortsteilbürgermeisterin Bianca Wendt möchte dennoch zusammen mit dem Ortsteilrat versuchen, die Turnhalle doch noch in den Nachtragshaushalt zu bringen - mit einer angepassten Summe.

Protest am Dienstag: Die jetzige Halle ist marode und ein ganzes Stück von der Schule entfernt. Bildrechte: MDR/Anna Hönig

Seitens der Stadt gibt es nun eine neue Idee: Die Planung und der Bau einer neuen Schulsporthalle in Stotternheim soll in einer großen Ausschreibung mit anderen Turnhallen an ein externes Generalunternehmen vergeben werden. Laut Baudezernent Matthias Bärwolff (Linke) ist die Ausschreibung für den kommenden Sommer 2023 geplant, wie er den Demonstranten erklärte.