Die Stadt Erfurt hat zum Krämerbrückenfest auch Knöllchen an ihre Mitarbeiter verteilt. Am Sonntag bekam der Fahrer oder die Fahrerin eines hinter der Bühnenabsperrung stehenden Transporters mit dem Logo der Stadtverwaltung einen Strafzettel. Die Ausnahmegenehmigung fürs Parken auf dem Festgelände habe in dem Fall nur für drei Stunden gegolten, teilte eine Sprecherin der Stadtverwaltung auf Nachfrage von MDR THÜRINGEN mit.