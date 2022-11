Stadtverkehr Immer noch viele Baustellen in Erfurt

Als Sommerferienbaustelle war der fahrradfreundliche Umbau vom Schmidtstedter Knoten gedacht. Doch auch Anfang November sind noch nicht alle Warnbarken und Baustellen-Ampeln gewichen. Grund für die Verzögerungen waren zum einen Schäden an der Straße, die gravierender waren, als vorher vermutet - unter anderem mussten alte Schachtanlagen erneuert werden.

Seit September 2021 standen in der Clara-Zetkin-Straße Warnbarken, um zu testen, ob die Straße auf zwei statt vier Spuren verkleinert werden kann. Bildrechte: MDR/Anna Hönig

Ein paar Meter neben dem Schmidtstedter gibt es die nächste Baustelle: Die Clara-Zetkin-Straße. Diese soll von ehemalig vier auf zwei Spuren verkleinert werden - Umwelt und Anwohnern zuliebe. Der richtige Umbau geht jedoch frühestens in zwei Jahren los.

So lange will die Stadt nicht warten - ein provisorischer Umbau soll die Zeit überbrücken. Statt der bisherigen Warnbarken werden Leitschwellen gelegt, auch eine Verkehrsinsel für Fußgänger soll entstehen. Bis Ende Dezember ist die Straße, außer für Anwohner, voll gesperrt.

Und das ist nicht die letzte Baustelle für dieses Jahr. 31 Baustellen gibt es laut der Website der Stadt gerade in Erfurt. Und es ist klar, dass einige davon nicht mehr wie geplant in diesem Jahr fertig werden. Dazu gehört unter anderem die Käthe-Kollwitz-Straße, in der die Gasleitungen eigentlich bis Mitte Dezember verlegt werden sollten. Laut Frank Helbing wird das aber definitiv bis ins nächste Jahr dauern.