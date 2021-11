Nach einem offenbar rassistischen Angriff in einer Erfurter Straßenbahn hat die Polizei Videomaterial gesichert. Nach Angaben eines Sprechers soll die Kriminalpolizei das Material auswerten. Ob die Aufnahmen zu Fahndungszwecken veröffentlicht werden, müsse die Staatsanwaltschaft entscheiden.

Am Samstagmorgen war ein 19-jähriger Deutscher mit asiatischen Wurzeln in der Straßenbahnlinie 5 von zwei Fahrgästen beleidigt und geschlagen worden. Das Opfer hatte einen der Männer auf die Maskenpflicht in der Bahn aufmerksam gemacht. Der junge Mann wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Die Täter flüchteten.