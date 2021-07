Nach einem gewalttägigen Vorfall in einer Straßenbahn am frühen Sonntagmorgen hat die Polizei Erfurt neue Ermittlungsergebnisse vorgelegt. Demnach waren ein 33 Jahre alter Ägypter und fünf junge Deutsche - drei Männer und zwei Frauen - in Streit geraten. Offenbar hinderten mehrere in den Gang gestreckte Beine den 33-Jährigen am Aussteigen. Einer der Männer soll den Ägypter körperlich attackiert haben.