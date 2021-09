Auf eine Straßenbahn und zwei Busse soll in Erfurt mit einer Zwille geschossen worden sein. (Symbolbild)

In Erfurt ist am Dienstagabend auf eine Straßenbahn und zwei Busse geschossen worden. Laut Polizei gab es keine Verletzten. Der oder die Unbekannten haben auf vermutlich mit einer Zwille auf die Fahrzeuge geschossen. Bei den Bussen handelt es sich um die Linie 20 sowie ein Linientaxi. Außerdem ist eine Straßenbahn der Linie 6 getroffen worden.

Am Tatort, einer Haltestelle im Rieth, wurden Stahlkugeln gefunden. Nach Polizeiangaben wurde eine Seitenscheibe der Straßenbahn beschädigt. Die Ermittlungen laufen.

In Jena hatte es vor zwei Jahren einen ähnlichen Vorfall gegeben. Damals war ein 39-Jähriger verhaftet worden, weil er mit Stahlkugeln und einer Zwille auf Straßenbahnen geschossen haben soll. Ein weiterer Fall in Jena entpuppte sich als harmlos: Ein vermeintliches Schussloch in der Straßenbahn erwies sich damals als Materialfehler.