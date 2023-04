ThüringenForst macht auf der Straßenbahn auch Werbung in eigener Sache. Auch im Forst spürt man die aktuelle Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt, meint Vorstand Volker Gebhardt. Das heißt: Arbeitgeber müssen sich zunehmend um die Bewerber bemühen. Immerhin sei der Fachkräftemangel bei ThüringenForst nicht ganz so stark, so Gebhardt: "Wir haben immer noch acht bis zehn Bewerber für einen Ausbildungsplatz. Da merkt man das Interesse der Gesellschaft am Wald und an den grünen Berufen. Aber es ist eben kein Selbstläufer und deswegen müssen wir immer wieder neue Wege gehen - einer davon ist diese Aktion mit der Straßenbahn."