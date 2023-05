Die Erfurter Verkehrsbetriebe (Evag) haben beim Hersteller Stadler zehn weitere Straßenbahnen vom Typ "Tramlink" bestellt. Das gab die Evag am Dienstag bekannt. Eine Bestätigung des Auftrags durch den Hersteller mit Sitz in der Schweiz steht noch aus.

Das Unternehmen hatte in seinem spanischen Werk in Valencia für die Bundesgartenschau 2021 bereits 14 Bahnen desselben Typs gebaut, die bis April 2022 geliefert wurden. Dieser Auftrag umfasste eine Option für zehn weitere Bahnen, die die Evag nun in Anspruch nehmen möchte. Der Nahverkehrsbetrieb rechnet mit einer Förderung von bis zu fünfzig Prozent durch das Land. Den finalen Preis und den Umfang der Förderung muss die Evag aber nach eigenen Angaben noch abwarten.