Die neue Tramlink-Straßenbahn rollt wegen technischer Probleme deutlich später im Linienbetrieb durch Erfurt. Wie die Stadtwerke Erfurt mitteilten, wurden Mängel während Fahrschul-Fahrten festgestellt. So soll es Sicherheitsprobleme an der letzten Tür des Fahrzeugs geben, der Türmechanismus funktioniere nicht wie erforderlich. Die Erfurter Verkehrsbetriebe (EVAG) stehen demnach mit dem Hersteller in Kontakt. Darüber hinaus fehlten noch wichtige Unterlagen, die für den Linienbetrieb notwendig sind. So lange die Probleme nicht behoben sind, bleibt die moderne Bahn im Depot.