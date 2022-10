Die Polizei ermittelt zur Ursache des Unfalls in Erfurt.

Bildrechte: MDR/Jonas Ney

Wie die Polizei mitteilte, passierte der Unfall am Montagabend an der Haltestelle Drosselberg. Die 64-jährige Frau erlag ihren Verletzungen noch am Unfallort. Der Fahrer der Straßenbahn wurde nach dem Unfall psychologisch betreut.