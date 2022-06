Im Vergleich der großen mitteldeutschen Städte gab es im Vorjahr in Erfurt am häufigsten schwere Straßenbahnunfälle. In der Thüringer Landeshauptstadt ereigneten sich bei 3,5 Millionen gefahrenen Kilometern 67 Unfälle, das entspricht einem Unfall etwa alle 52.000 Kilometer.

Chemnitz und Gera führen mit einem Unfall pro 50.000 gefahrene Kilometer die Straßenbahn-Unfallstatistik zwar an. Allerdings handelt es sich hier zumeist um leichtere Unfälle: In Gera gab es seit drei Jahren keine tödlichen Unfälle mehr, in Chemnitz einen.

Unfälle mit tragischen Folgen

Bei Straßenbahn-Unfällen handelt es sich oft um Zusammenstöße mit Pkw. Sind Radfahrer und Fußgänger beteiligt, kann es jedoch häufiger zu Unfällen mit tragischen Folgen kommen, wie besonders in Erfurt zu sehen war. Auffällig: Im November häuften sich hier die Fälle; bei drei Straßenbahn-Unfällen innerhalb von fünf Tagen wurden zwei Menschen getötet.

Freilich sei es reiner Zufall, "dass ausgerechnet in diesen fünf Tagen so viele schwere Unfälle mit Straßenbahnen passiert sind", sagte eine Sprecherin der Landespolizeiinspektion Erfurt. Doch solche Unfälle ereignen sich immer wieder: Erst im Februar wurde ein Mann in Erfurt von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt.

Straßenbahnen haben einen langen Bremsweg und sie können nicht ausweichen. Matthias Gather Professor für Verkehrspolitik an der Fachhochschule Erfurt

Woran liegt es, dass die Unfälle mit Straßenbahnen in der Thüringer Landeshauptstadt so häufig tödlich verlaufen? Und warum hat sich in all den Jahren nichts daran geändert? Matthias Gather, Professor für Verkehrspolitik an der Fachhochschule Erfurt, sagt: "Man hat halt auch nichts gemacht." Aber was könnte man machen? "Das Problem bei den Straßenbahnen ist, dass sie in der Stadt zu schnell fahren", sagt Gather. "Straßenbahnen haben einen langen Bremsweg und sie können nicht ausweichen."

Straßenbahnen müssen Fahrpläne einhalten

Verkehrsexperte Gather: "Es passiert ja nichts in der Altstadt. Dort sind alle achtsamer und die Bahn fährt langsamer." (Archivbild) Bildrechte: IMAGO / Bild13

Es sei politisch wohl auch nicht gewollt. "Beim Thema Straßenbahn hat man das Gefühl, dass man sich des Themas nicht wirklich annimmt." Das liege daran, dass die Straßenbahnen einen Fahrplan einhalten müssen. Würden sie langsamer fahren, bräuchten sie länger für die Strecken. "Dann hätte man das Problem, dass der ÖPNV in der Stadt nicht mehr so attraktiv wäre", sagt Matthias Gather.

Vor allem dort passiere viel, wo Straßenbahnen einen eigenen Gleisbereich hätten - also wenn die Bahn sich die Straße nicht mit Autos und Radfahrern teilen muss. Ein Beispiel in Erfurt ist die Magdeburger Allee, wenn Fußgänger die Gleise überqueren. "Die Häufung ähnlicher Unfälle gibt es schon", sagt der Professor für Verkehrspolitik. In der Altstadt hingegen ereignen sich selten Unfälle. "Dort sind alle achtsamer und die Bahn fährt langsamer."

Die meisten Unfälle geschehen im dicht bebauten Bereich. Hier würden die Straßenbahnen 60 km/h, manchmal mehr fahren, um die Fahrpläne einzuhalten. "Das ist viel zu schnell. Höchstens 50 km/h", sagt Gather, sollten die Bahnen in solchen bewohnten Straßen fahren. "Das Beste wäre wirklich: Runter mit der Geschwindigkeit".

Höchstens 50 km/h sollten Bahnen in bewohnten Straßen fahren. Matthias Gather Professor für Verkehrspolitik an der Fachhochschule Erfurt

Sicherheit durch Unsicherheit

Eine andere Lösung sieht der Experte in mehr Mischverkehr. Matthias Gather: "Das meiste passiert, wenn sie auf eigenem Gleisbereich fahren, da fühlen sie sich sicher. Aber diese Sicherheit wird nur vorgegaukelt, sie ist nicht wirklich da." Für die Verkehrssicherheit sei es besser, wenn die Straßenbahnen auf der Straße fahren.