Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn ist am Dienstagabend in Erfurt nahe dem Messegelände ein Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 50-Jährige in der Gothaer Straße im Bereich der Wendeschleife von einer Bahn erfasst. Der Mann wurde unter der Bahn eingeklemmt. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch an der Unfallstelle.

Erst am Dienstagmorgen hatte es einen Unfall mit einer Straßenbahn in Erfurt gegeben. Dabei war ein 61-Jähriger in der Leipziger Straße von einer Bahn erfasst und lebensbedrohlich verletzt worden. Am vergangenen Freitag war ein 73-Jähriger bei einem Unfall an der Straßenbahnhaltestelle Riethstraße ums Leben gekommen. Der Mann war laut Polizei zwischen die Triebwagen der anfahrenden Bahn geraten.