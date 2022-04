Zügig, aber aufmerksam läuft Max Frank durch die leere Straßenbahn. Sein Blick wechselt von einer Seite zur anderen. An jeder Tür macht er Halt und probiert, ob sie sich öffnen lässt. Klappt. Parallel wird jeder Fahrkartenentwerter überprüft. Funktioniert.

Am Ende der Bahn angelangt, steigt Max Frank aus und läuft den Weg außen entlang wieder nach vorne. "Ich schaue vor allem nach Kratzern oder Dellen", sagt er. Auch hier findet er keine Mängel. Er steigt in die Fahrerkabine, neben ihm nimmt Lehrfahrer Tommy Matuszewski Platz. Es kann losgehen.

"Evag 6 für die 631, das Fahrzeug ist in Ordnung, können wir ausrücken?", fragt Max Frank per Funk. "Ja 631, du kannst ausrücken", knistert es zurück. Vorsichtig rollt er aus dem Betriebshof am Urbicher Kreuz. Noch bevor Max Frank auf der Strecke ist, setzt er seine Sonnenbrille auf. Der 27-Jährige hat vor seinem Quereinstieg acht Jahre lang im Handel gearbeitet.