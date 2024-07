Bildrechte: MDR/Theresa Köhler

Straßenbau In Erfurt wird erstmals Gummi-Asphalt verbaut

Hauptinhalt

09. Juli 2024, 17:44 Uhr

In Erfurt wird in der Gothaer Straße erstmals Gummi-Asphalt bei einer Straßensanierung verarbeitet. Die Straße soll so 40 Jahre lang halten können. Gummi-Asphalt werden ausgediente und gemahlene Lkw-Reifen beigemischt.