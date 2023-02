Sie werden nicht gestreichelt, haben kein mit Samtdecken ausgelegtes Körbchen. Haben kein Herrchen, kein Frauchen, dem sie ums Bein streichen können, um sich ein Leckerli zu erbetteln. Sie leben auf der Straße. Ein hartes Leben. Da wartet nicht nur an jeder Ecke die tierische Konkurrenz, da drohen auch von Menschen gemachte Gefahren wie Autos, Glasscherben und Silvesterböller.

In Erfurt-Mittelhausen haben die Böller noch lange nach Silvester die Tierwelt in Panik versetzt, beklagt der Tierschutzverein Erfurt. "Das ist staatlich gedeckte Tierquälerei", geißelt Heidi Blüthner den Tierschreck. Sie betreut eine Futterstelle an der Alten Ziegelei und füllt einmal täglich den Fressnapf auf. "Manchmal gibt's oben drauf auch ein Stückchen gebratenes Hühnchen oder Katzenmilch. Sie haben es ja eh schon schwer", sagt sie.

Ein Pappkarton-Versteck für die Straßenkatzen zeigt die Vorsitzende des Tierschutzvereins Erfurt, Petra Dünkler. Bildrechte: MDR/Antje Kirsten

Zwei Schutzhütten für freilebende Katzen

Doch jetzt haben Böller - oder waren es gar Schüsse? - die Tierschützer aufgeschreckt. In Erfurt-Mittelhausen stehen versteckt hinter Containern zwei Schutzhütten für freilebende Katzen. Normalerweise werden da zwischen 12 und 15 Tiere gezählt. Seit Wochen trauen sich aber nur noch drei oder vier in die Nähe.

"Die Tiere sind weg. Was ist da los?", heißt es in einem Schreiben an den MDR. Ist da ein Katzenmörder unterwegs? "Die Tiere sind zumindest verschreckt. Trauen sich nicht mehr raus aus dem Dickicht", meint Vereinschefin Petra Dünkler. Tote Katzen wurden in der Gegend zum Glück noch nicht gefunden.

Die Katzenfreunde haben das gesamte Gelände abgesucht. "Früher sind sie mir um die Beine geschlichen, jetzt sind die wenigen, die man sieht, wieder ganz scheu", stellt auch Harald Baum fest. Der 72-Jährige füttert die Streuner meist in den Abendstunden. Da trauen sich seine Schützlinge normalerweise an ihren Fressnapf.

"Hier ist geschossen worden", da sind sich die Katzen-Sitter einig. Sie haben den Fall "Katzenmörder von Mittelhausen" der Polizei gemeldet. "Nach Aussagen der Anwohner ist es offensichtlich, dass geschossen wurde", ist sich Katzenfan Baum sicher. Die Wildtierkamera hat unter anderem eine schwarze Katze mit einem ausgeschossenen Auge gefilmt.

Heidi Blüthner ist eine von 110 Ehrenamtlichen, die an 82 Futterstellen in Erfurt Straßenkatzen versorgen und sie auch einfangen, um sie kastrieren bzw. sterilisieren zu lassen. Bildrechte: MDR/Antje Kirsten

Andere Katzen, die regelmäßig gesichtet wurden, sind verschollen. Da gab es den uralten Kater, der seit Jahren hier herumstreift. "Den habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen", beklagt Heidi Blüthner. Die Tierschützer vermuten, dass noch lange nach Silvester mit illegal besorgten, sogenannten Polen- oder Chinaböllern im Umfeld der Futterstation geballert wurde.

Mit einem Schreiben haben sich die Katzen-Schützer an die Öffentlichkeit gewandt. Darin suchen sie Augen- und Ohrenzeugen des Geschehens. Zum Glück seien solche Fälle sehr selten, versichert Vereinsvorsitzende Petra Dünkler. Häufiger werden Tiere aufgegriffen, die im wahrsten Wortsinne unter die Räder gekommen sind.

Katzenpopulation soll nicht überhand nehmen

Der Tierschutzverein kümmert sich um verletzte Tiere und darum, dass die Katzenpopulation in Erfurt nicht wieder überhand nimmt. Die Zahl der Straßenkatzen hat sich in den vergangenen drei Jahrzehnten in Erfurt auf ein Viertel reduziert. Der Tierschutzverein schätzt die Zahl streunender Katzen aktuell auf 5.000. Zur Wendezeit waren es über 20.000.

Mitglieder des Tierschutzvereins haben Schlafhütten für Erfurts Straßenkatzen zusammengezimmert. Bildrechte: MDR/Antje Kirsten

82 Futterstellen über die Stadt verstreut

Grund für den Rückgang der Population sind die Kastrationen der Tiere, sagt die Vereinsvorsitzende Petra Dünkler. Seit seiner Gründung im Jahr 1990 kümmert sich der Tierschutzverein Erfurt um streunende Katzen, aber auch um Igel oder verletzte Vögel.

Im Vorjahr hat der Verein in Erfurt 138 Straßenkatzen kastrieren, chippen und somit registrieren lassen. Die Stadt unterstützt die Arbeit des Vereins seit fünf Jahren mit jährlich 3.000 Euro. Übers gesamte Stadtgebiet verteilt werden die Tiere an 82 Futterstellen einmal täglich von insgesamt 110 Ehrenamtlichen gefüttert.

Gerade die freilebenden Katzen, die sogenannten Streuner, rühren mich. Sie haben keine große Lobby. Harald Baum Vorstandsmitglied des Tierschutzvereins Erfurt

Neben den Futterstellen wie an der Alten Ziegelei wurden auch kleine Schlafhütten gebaut. Sie sind mit Stroh ausgelegt und mancher Straßentiger nimmt den wind- und wettergeschützten Ort gern an. "Ich stamme aus einer Bäckerfamilie. Wo Mehl ist, sind auch Mäuse. Wir hatten immer Katzen, und ich habe sie einfach ins Herz geschlossen", begründet Harald Baum sein Engagement für die Fellnasen. "Gerade die freilebenden Katzen, die sogenannten Streuner, rühren mich. Sie haben keine große Lobby."

Stadt gibt Zuschuss für Kastrationen