Am Mittwochmorgen haben Beschäftigte des Helios-Klinikums in Erfurt die Arbeit niedergelegt. An dem Streik beteiligten sich bislang rund 60 Beschäftigte. Die Gewerkschaft Verdi erwartet, dass sich im Verlauf des Tages noch mehr Menschen dem ersten größeren Streik an dem Krankenhaus seit 1993 anschließen werden.

Wie Verdi-Gewerkschaftssekretär Hannes Gottschalk erklärte, will die Belegschaft klar machen, dass gute medizinische Versorgung nicht für wenig Geld zu haben ist. Im Streik: Verdi-Gewerkschaftssekretär Hannes Gottschalk unterstützt die Helios-Beschäftigten bei ihrer Forderung nach höheren Löhnen. Bildrechte: MDR/Andreas Kehrer

Streik am Helios-Klinikum von 6 bis 22 Uhr

Der Streik ist von 6 bis 22 Uhr geplant. Durch eine Notdienst-Vereinbarung soll eine lebensnotwendige medizinische Versorgung dennoch gewährleistet bleiben. Wie das Klinikum auf Anfrage von MDR THÜRINGEN mitteilte, sollen ausgewählte Operationen nach Möglichkeit verschoben werden.

Neben der Kundgebung vor dem Klinikeingang ist eine Demonstration am Nachmittag geplant. Dabei planen die Angestellten, vom Streiklokal in der Nordhäuser Straße zum Fischmarkt zu ziehen und sich dort mit der Demonstration zum Frauentag zusammenzuschließen. "Pflege ist Care-Arbeit und deshalb sind es besonders viele Frauen, die den Krankenhausalltag bewältigen und dafür eine gerechte Entlohnung fordern", sagte Gottschalk. Der Krankenhausalltag wird oftmals von Frauen bewältigt. Sie fordern bei dem Streik mehr Lohn für ihre Arbeit. Bildrechte: MDR/Andreas Kehrer

Rund zehn Prozent mehr Lohn gefordert

Verdi fordert aufgrund der hohen Inflation 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro pro Monat, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Das Gehalt der Auszubildenden soll um 200 Euro steigen. Die Helios-Unternehmensgruppe bietet hingegen einen Tarifvertrag über 24 Monate an, der mit zwei Lohnsteigerungen um jeweils zwei Prozent einhergeht. Außerdem soll den Beschäftigten eine Inflations-Ausgleichsprämie in Höhe von 2.000 Euro in zwei Raten gezahlt werden. Auszubildende würden demnach die halbe Prämie erhalten.

Bundesweit erster Klinik-Streik in aktuellem Tarifstreit

Das Helios-Klinikum Erfurt ist bundesweit das erste Krankenhaus, das in diesem Tarifstreit die Arbeit niederlegt. Im vergangenen Jahr sind am Erfurter Klinikum eine Reihe von Missständen öffentlich geworden. Dabei geht es unter anderem um altersdiskriminierende Bezahlung, eine unrechtmäßig reduzierte Weihnachtszulage und eine ungerechte Auszahlung der Corona-Prämie. Außerdem wandten sich Pflegekräfte schon im Februar 2022 in einem offenen Brief an die Geschäftsführung und forderten eine spürbare Entlastung - geschehen ist bisher aber nichts.

Der neue Tarifvertrag wird für 35 Helios-Kliniken in Deutschland verhandelt und betrifft rund 21.000 Beschäftigte. Weitere Arbeitskampfmaßnahmen auch an anderen Helios-Kliniken werden von Verdi derzeit vorbereitet.