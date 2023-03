Höhere Löhne gefordert Streik am Helios-Klinikum Erfurt - Operationen verschoben

Hauptinhalt

Am Helios-Klinikum in Erfurt hat am Morgen ein Streik begonnen: Den ganzen Mittwoch lang legen Beschäftigte die Arbeit nieder. Mehr als 150 Angestellte beteiligen sich bereits. Sie fordern unter anderem höhere Löhne. Operationen in dem Krankenhaus sollen verschoben werden. Die Betreuung von Notfällen ist abgesichert. Auch in Jena gibt es am Mittwoch Streiks.