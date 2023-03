Streikreport Pflegekräfte auf der Straße: Arbeitskampf am Helios-Klinikum in Erfurt

Der Fresenius-Konzern, zu dem die Helios-Unternehmensgruppe zählt, hat in den vergangenen fünf Geschäftsjahren im Schnitt einen Vor-Steuer-Gewinn von 4,6 Milliarden Euro gemacht. Trotzdem – oder genau deswegen – hat Helios ein Angebot unterbreitet, das einen Reallohnverlust für seine Beschäftigten bedeuten würde: Über 24 Monate bietet Helios zwei Lohnsteigerungen um jeweils 2 Prozent. Zwar ist das Angebot mit einer Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 2.000 Euro und ein paar anderen Boni garniert, unterm Strich bliebe den Mitarbeitenden aber ein deutlicher Kaufkraftverlust.

Notdienstvereinbarung sichert medizinische Versorgung

Unter den Streikenden ist auch Nico Kollatz, der bereits im vergangenen Jahr mit MDR THÜRINGEN über die kritischen Arbeitsbedingungen im Haus gesprochen hat. Für ihn ist es eine Selbstverständlichkeit zu streiken. Er tue das auch für die Kollegen, die heute aufgrund der von Verdi und Helios getroffenen Notdienstvereinbarung arbeiten müssen, obwohl sie streiken wollten. Nach der Vereinbarung kann das Klinikum Streikende zur Arbeit anfordern, wenn eine Versorgung der Patienten anders nicht zu bewerkstelligen ist. Für jede einzelne Station führt die Vereinbarung auf, wie viele Arbeitskräfte für den Notdienst benötigt werden. Bei der Demo durch die Stadt bekamen die Streikenden viel Zuspruch. Bildrechte: MDR/Andreas Kehrer

Deshalb klingelt an diesem Morgen alle zehn Minuten das Telefon von Hannes Gottschalk. Allein in der ersten Stunde muss er 15 Pfleger und Pflegerinnen zurück in den Dienst schicken. Viele Beschäftigte seien enttäuscht, nicht streiken zu dürfen, weil sie den Notdienst absichern müssten, sagt Gottschalk. Die Notdienstvereinbarung zeigt einerseits, wie schwierig es ist, wenn nicht nur system-, sondern auch gesundheitsrelevante Berufsgruppen streiken.

Andererseits zeigt die Vereinbarung, wie schlimm es um die Arbeitsbelastung im Helios Erfurt wirklich steht: "Der Notdienstplan, den wir mit der Geschäftsführung abgeschlossen haben, das ist – und das haben uns viele KollegInnen gespiegelt – eigentlich der normale Dienstplan", betont Gottschalk.

Helios Erfurt, wo Notdienst die Regel ist

Das bestätigt auch eine WhatsApp-Umfrage eines Betriebsrates unter verschiedenen Krankenhausangestellten, die MDR THÜRINGEN einsehen konnte: "Die Notbesetzung kommt oft vor. Ist für uns regelmäßig 'normal'" schreibt ein Mitarbeiter der Neurochirurgie. Ein Beschäftigter in der Pneumologie, in der laut Notdienstvereinbarung vier Vollzeitkräfte (VK) im Frühdienst zur Verfügung stehen müssen, schreibt: "Pneumologie 1 [gemeint ist die Station, Anm. d. Red.] ist 4 im Frühdienst Standard". Per WhatsApp hatte ein Betriebsrat verschiedene Krankenhausangestellten nach den Arbeitsbedingungen gefragt. Bildrechte: MDR/Andreas Kehrer

Ein völlig desaströses Bild zeichnete ein Angestellter auf der Intensivstation: "Bei uns liefen wir vorige Woche unter bzw. auf Notfallversorgung. Von 7 Spätdiensten am Freitag wurde eine VK in den Nachdienst verschoben und somit waren wir 6 Spät". Laut Notdienstvereinbarung sollen hier aber acht Vollzeitkräfte den Spätdienst aufrecht halten. Ein Notbetrieb scheint im Helios-Klinikum Erfurt also die Regel zu sein.

Eine Anfrage von MDR THÜRINGEN bei der Klinikleitung, inwiefern sich die Notdienstvereinbarung für den Streik von der Besetzung unter Normalbedingungen unterscheidet, ließ die Klinik unbeantwortet. Zu erwähnen sei auch, dass Geschäftsführer Florian Lendholt einmal mehr – zum sechsten Mal - eine Interviewanfrage ablehnte.

Ein Streiklokal platzt aus allen Nähten

Trotz Notdienstvereinbarung wächst der Streik mit jeder Stunde spürbar weiter an. Kurz nach 8 Uhr ziehen rund einhundert Beschäftigte vom Helios ab und laufen unter dem Sound von Trillerpfeifen und dem Gehupe der vorbeifahrenden Autos in die Kreativtankstelle in der Nordhäuserstraße. OP-Schwester Conny Zitzmann und ihre Kolleginnen berichten, dass 80 bis 90 Prozent des OP-Personals und der Anästhesiepflege im Streiklokal versammelt waren. Bildrechte: MDR/Andreas Kehrer

Das Café, das sonst vor allem von Studierenden besucht wird, hat im alten Copyshop auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein Streiklokal eingerichtet, das sich schnell als zu klein herausstellt. Dicht an dicht drängen sich hier die Pflegekräfte auf die wenigen Sitzgelegenheiten. Vor dem Tisch mit der Streikliste bildet sich eine lange Schlange, die bis hinaus auf die Straße reicht. Gegen 11 Uhr spricht ein völlig überwältigter Hannes Gottschalk von rund 200 Streikteilnehmern.