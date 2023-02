Tarifverhandlungen Leere Kitas und volle Mülltonnen: Warnstreiks in Erfurt und Weimar

Hauptinhalt

Am Dienstag bleiben die Mülltonnen in Erfurt und Weimar wegen Warnstreiks voll. Auch in den Kitas in Erfurt ist der Betrieb eingeschränkt - mehrere Hundert Menschen haben in der Thüringer Landeshauptstadt demonstriert. Die Gewerkschaften wollen damit Druck in den aktuell laufenden Tarifverhandlungen mit den kommunalen Arbeitgebern ausüben.