Wegen eines Warnstreiks werden am Dienstag in Erfurt und in Weimar keine Mülltonnen geleert. Das bestätigte eine Sprecherin der Gewerkschaft Verdi MDR THÜRINGEN. Entsorgt werde zum nächsten regulären Termin. Betroffen sind den Angaben nach alle Stadtteile in Erfurt und Weimar und alle Abfall-Arten.

Auch an den Wertstoffhöfen wird am Dienstag nichts angenommen. Darüber hinaus soll es in dieser Woche laut Verdi-Sprecherin keine weiteren Warnstreiks oder Aktionen geben.

Am Dienstagmorgen informierten die Stadtwerke in Erfurt über den Ausfall der Abfuhr. Bildrechte: MDR

Auch Streiks in Erfurter Kitas

Zudem ist auch die Kita-Betreuung in Erfurt von Streiks betroffen. Wie die Bildungsgewerkschaft GEW am Montag für Thüringen ankündigte, wird es zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen in den Kindertagesstätten in Erfurt kommen. Wie eine Sprecherin MDR THÜRINGEN sagte, wird in zwei von insgesamt 15 kommunalen Kindergärten keine Betreuung möglich sein.