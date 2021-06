Die Polizei hat am Montag in Erfurt drei kleine Affen beschlagnahmt. Laut Polizeiangaben hatte eine 44-Jährige versucht, die streng geschützten Lisztäffchen zu verkaufen. Bei einem vermeintlichen Kauf wurde die Frau überführt. Der Handel mit den Tieren ist verboten. Bei dem Einsatz am Montag waren auch die untere Naturschutzbehörde und das Veterinäramt involviert. Die Mitarbeiterin einer Tierschutzorganisation war zuvor auf die Frau aufmerksam geworden.