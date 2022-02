Auch im Thüringenpark gingen am Dienstag aufgrund des Stromausfalls in Erfurt die Lichter aus.

Auch im Thüringenpark gingen am Dienstag aufgrund des Stromausfalls in Erfurt die Lichter aus. Bildrechte: MDR/Jana Hildebrandt

Ampeln an den Haupt- und Zufahrtsstraßen waren außer Betrieb, Tankstellen mussten schließen. Supermarkttüren ließen sich nicht mehr öffnen. Auch das Einkaufszentrum Thüringenpark ist betroffen - es gehört zu den größten in Thüringen. Gäste saßen im Dunkeln in Restaurants oder Cafes, Friseurkunden mussten halb frisiert auf die Rückkehr der Elektrizität warten. Zudem twitterte das Landesamt für Statistik, dass es ohne Strom sei. Die Behörde hat ihren Sitz in einem Bürokomplex nördlich des Thüringenparks.