In Teilen der Erfurter Innenstadt ist am Freitagnachmittag der Strom ausgefallen. Wie eine Sprecherin der Stadtwerke mitteilte, waren Gebiete von der Bahnhofstraße über den Anger bis zur Schlösserstraße und zum Hirschlachufer betroffen. Die Ursache ist noch unklar.

Ein Technikerteam sei dabei, die Versorgung wiederherzustellen, hieß es am frühen Abend. Nach Angaben von Einzelhändlern fielen in mehreren Geschäftshäusern die Kassensysteme und die Beleuchtung aus, so in einer Buchhandlung und in mehreren Modegeschäften. Kunden mussten die Geschäfte verlassen, manche Häuser waren von etwa 16 bis 17:30 Uhr geschlossen. Einige Geschäfte schlossen für den Rest des Freitags.