Stromausfall: 1.400 Haushalte in Erfurt sitzen im Dunkeln

Anwohner des Erfurter Dichterviertels saßen am Freitagmorgen ohne Strom in ihren Wohnungen. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Im Erfurter Dichterviertel ist am Freitagmorgen der Strom ausgefallen. Wie die Stadtwerke mitteilten, sitzen rund 1.400 Haushalte unter anderem in der Steigerstraße und Arnstädter Straße im Dunkeln.

Bereits seit 6 Uhr am Morgen kam es in diesem Bereich zu Stromausfällen. Eine Ursache für den Ausfall sei noch nicht gefunden, hieß es von den Stadtwerken. Techniker arbeiteten mit Hochdruck an einer Lösung.