Zunächst ein Strompreis-Vergleich: Wer in Erfurt den Anbieter wechseln will und das gleich für 24 Monate, erhält auf verschiedenen Vergleichsportalen Angebote zwischen 19 Cent und 35 Cent pro Kilowattstunde.

Die Preise bei Neuabschluss eines Vertrages orientieren sich bei der Teag wie bei anderen Unternehmen an der Entwicklung des Strommarkts. Eine Entwicklung, die durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine in den vergangenen Monaten extremen Schwankungen ausgesetzt war. Spitzenwerte im Jahr 2022 waren 80 Cent und mehr pro Kilowattstunde. Inzwischen gibt die Website "Strom-Report" einen durchschnittlichen Preis pro Kilowattstunde zwischen 25 und 35 Cent an. Das bedeutet, dass die Teag mit 38 Cent über dem Durchschnitt liegt.