Am Erfurter Landgericht ist am Mittwoch über eine genutzte Prüfungssoftware an der Universität Erfurt verhandelt worden. Es geht um eine Kameraüberwachung während digitaler Prüfungen. Die Hochschule ist deswegen von einer Studentin gemeinsam mit dem gemeinnützigen Verein "Gesellschaft für Freiheitsrechte" (GFF) verklagt worden. Gefordert werden 1.000 Euro Schadenersatz, weil die Software in der Persönlichkeitsrechte und den Datenschutz der Studierenden eingegriffen habe.