Zwei Tage vor dem Start der Bundesgartenschau sucht die Stadt Erfurt weiter nach Möglichkeiten für ein zentrales Corona-Testzentrum. Alle bisherigen Pläne seien aus unterschiedlichsten Gründen geplatzt, sagte Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD). Das geplante Testzentrum im Theater kommt demnach genauso wenig in Betracht wie die angekündigten Testzentren an den P&R-Parkplätzen. Auch die Idee, ein Testzelt auf dem Domplatz aufzubauen, habe sich zerschlagen, so Bausewein. Das Zelt hätte rund um die Uhr bewacht werden müssen.