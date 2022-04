Erfurt Nach Überfall in Thor-Steinar-Laden: Polizei sucht mit Fotos nach Tätern

Hauptinhalt

Nach einem Überfall auf eine Frau in einem Bekleidungsgeschäft in Erfurt fahndet die Polizei nun mit Fotos nach den Tätern. Unbekannte hatten die 32-Jährige am Samstag in dem Laden angegriffen und verletzt.