Für Ahmad Ahmad brach Ende Februar eine Welt zusammen. Ein Jahr hatte der 25-jährige Syrer bei einer Erfurter Elektrotechnikfirma gearbeitet. Bei seinen Kollegen und seinem Chef war er hoch angesehen. Doch am 27. Februar fand er in seinem Briefkasten ein Schreiben der Erfurter Ausländerbehörde. Die entzog ihm die erteilte Arbeitserlaubnis. Es stehe der Behörde aus einwanderungspolitischen Gründen frei, den Aufenthalt eines geduldeten Ausländers so zu gestalten, "dass eine, die spätere Entfernung aus dem Bundesgebiet unter Umständen hindernde, Integration in die hiesigen Lebensverhältnisse vermieden wird."