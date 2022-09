In einer Ausstellung zum Tag der Deutschen Einheit in Erfurt haben sich Fehler eingeschlichen - sie haben mitunter Unterhaltungswert. So zeigt ein Foto von 2009 Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Arnold Schwarzenegger, der Text über dem Bild berichtet aber davon, wie Merkel den früheren US-Präsidenten Barack Obama trifft. Ein Fehler, der sich leicht erklären lässt.