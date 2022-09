Mit 120.000 Gästen aus ganz Deutschland rechnen die Organisatoren der zentralen deutschen Einheitsfeier in Erfurt. Vom 1. bis 3. Oktober steht vor allem das Bürgerfest - "von Bürgern für Bürger" - im Mittelpunkt, betonen Oberbürgermeister Andreas Bausewein und Ministerpräsident Bodo Ramelow. Wie immer richtet das Bundesland, das aktuell den Bundesratspräsidenten stellt , das Fest aus - und somit in diesem Jahr Thüringen.

Mehr als 20 Bühnen, Stände und Zelte werden in der Landeshauptstadt aufgebaut - vor allem auf dem Domplatz, auf dem Petersberg, auf dem Anger und auf dem Willy-Brandt-Platz am Hauptbahnhof. Alle 16 Bundesländer werden sich in Erfurt präsentieren - mit ihren kulturellen und kulinarischen Besonderheiten. Ebenfalls mit dabei ist der sogenannte Zipfelbund - ein Zusammenschluss der nördlichsten (List auf Sylt), westlichsten (Selfkant), südlichsten (Markt Oberstdorf) und östlichsten (Görlitz) Gemeinden Deutschlands.

Um die 30 Bands und Musiker werden an den drei Tagen in Erfurt auftreten. Die Konzerte und Veranstaltungen des Bürgerfestes sind öffentlich und eintrittsfrei zugänglich. Auch die städtischen Museen können an den drei Tagen eintrittsfrei besucht werden. Die fünf Verfassungsorgane des Bundes - Bundestag, Bundesrat, Bundespräsident, Bundesregierung und Bundesverfassungsgericht - sind mit großen Infoständen vertreten - "Politik erleben" mitten in Erfurt. Nicht öffentlich zugänglich sind ein Staatsakt im Theater und ein Gottesdienst im Dom.