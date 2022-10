Im Rahmen des Bürgerfestes zum 32. Tag der Deutschen Einheit präsentieren sich nicht nur alle Bundesländer in Erfurt. Auf dem Domplatz finden sich auch Wegmarken der gesamtdeutschen Geschichte. Mit der Wiedervereinigung trat die DDR 1990 auch dem Geltungsbereich des Grundgesetzes bei - am Samstag war die Verfassung auch in Erfurt unterwegs...