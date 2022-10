Zunächst hatte das Land mit fünf Millionen Euro an Kosten für den Tag der Einheit geplant. Doch aufgrund von "erheblichen Kostensteigerungen im Sicherheits- und Veranstaltungsbereich" seien später weitere 1,4 Millionen Euro bereitgestellt worden, sagte Regierungssprecher Falk Neubert MDR THÜRINGEN. Darüber hinaus beteiligte sich das Wirtschaftsministerium mit weiteren 100.000 Euro, um damit Thüringer Künstler zu fördern, die am Tag der Einheit mitgewirkt hatten. Eingenommen hatte das Land nach Angaben der Staatskanzlei rund 500.000 Euro, jeweils zur Hälfte als Bundeszuschuss und aus Sponsoren-Geldern.

Angesichts Zehntausender Besucher am ersten Oktoberwochenende hält Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) die Ausgaben für gerechtfertigt. "Das, was wir an diesem Wochenende aus Thüringen nach draußen getragen haben, war das Gefühl und das Bild, wie stark wir in den letzten 32 Jahren zusammengewachsen sind", sagte Ramelow auf Anfrage.