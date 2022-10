Das anvisierte Ziel von insgesamt 120.000 Besuchern sei deutlich übertroffen worden, sagte Regierungssprecher Falk Neubert. Damit hat sich die Landesregierung nachträglich korrigiert. Denn Organisationschefin Bärbel Grönegres hatte in der Pressekonferenz am vergangenen Mittwoch wörtlich gesagt: "Wir haben einmal so mit 120.000 insgesamt pro Tag gerechnet." Das war in der Folge bundesweit so berichtet worden. Laut Neubert habe das jedoch nicht den internen Planungen der Staatskanzlei entsprochen.