Vor dem Amtsgericht Erfurt hat am Mittwoch der Prozess um einen mutmaßlichen Fördermittelbetrug bei der Thüringer Arbeitsloseninitiative Talisa begonnen. Angeklagt ist die ehemalige Vereinsvorsitzende und Geschäftsführerin Ingrid Schindler. So soll die 65-Jährige unter anderem Fördergelder für ein Flüchtlingsprojekt beantragt und erhalten haben, das nur auf dem Papier existiert haben soll.

Schindler selber wies den Vorwurf in der Anklage zurück. Im Kern geht es um ein Projekt für die Hilfe von Menschen mit Migrationshintergrund in der Region Sömmerda. Dafür sollen rund 80.000 Euro geflossen sein. Laut Staatsanwältin Ines Matthes-Wegfraß wurden nach den Ermittlungen keine Unterlagen gefunden, die einen Nachweis für dieses Projekt belegen.

Schindler betonte in einer über eine Stunde dauernden verlesenen Aussage, dass sie mit der direkten Mittelverwendung in den regionalen Talisa-Stellen wie Sömmerda nicht direkt beschäftigt gewesen sei. Sie selber habe am Ende immer nur die Abrechnungen erhalten. In einem Fall sei eine Unregelmäßigkeit ihr durch die Finanzverantwortliche des Vereins mitgeteilt worden.