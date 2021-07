Christiane Welker und Judith Pieske nehmen ihre Sonnenbrillen ab, als es in den schattigen Garten hinter den zwei Häusern der Talstraße 15/16 in Erfurt geht. Ein verwilderter Garten, zugewachsene Garagen. Niemand wohnt hier mehr, der sich um die Pflege kümmern könnte. Die beiden jungen Frauen aber wollen zu denen gehören, die das ändern. "Das soll ein großer Garten für die Hausgemeinschaft werden", sagt Welker in das Vogelgezwitscher hinein, das hier zu hören ist. "Das Grundstück geht hier runter bis zur Gera."

Die Stadt Erfurt hat dem Verein den Zuschlag für die beiden Mehrparteienhäuser inklusive Hinterhaus und Garten erteilt, im Rahmen einer sogenannten Konzeptvergabe. Die Stadt will damit erreichen, dass die Mieten in der Umgebung nicht immer nur weiter steigen, weil ein Investor nach einer Sanierung auch Rendite erwirtschaften will. Der Verein hat das Ziel, die Mieten bezahlbar zu halten - das Projekt soll sich also nur selbst tragen und keinen Gewinn abwerfen.

7,40 Euro sind langfristig das Ziel pro Quadratmeter kalt. Längst ist in den Innenstädten von Erfurt, Weimar oder Jena ein Mietpreis von mehr als zehn Euro keine Seltenheit mehr - dieser Trend soll hier durchbrochen werden.

Wenige Objekte kommen in Frage

Ganz lässt sich die Tendenz aber wohl nicht aufhalten: "Es gibt viele Akteure, die in Erfurt auf dem Wohnungsmarkt tätig sind", sagt Torben Stefani, der Leiter des Liegenschaftsamts. "In der Regel sind die auf Gewinnmaximierung aus." Die Stadt selbst habe nicht so viele Grundstücke im Eigentum, wo eine Konzeptvergabe zur Anwendung kommen könnte. "Aber eine Handvoll Grundstücke fallen einem sofort ein." Torben Stefani, Leiter des Liegenschaftsamts. Bildrechte: MDR/Florian Girwert

Dem Verein selbst geht es aber nicht nur ums Geld. Die gut 20 Mitglieder plus zehn Kinder wollen sich möglichst gut in die Nachbarschaft integrieren und das Leben hier bereichern. "Konzerte oder Lesungen sind geplant", sagt Welker. Niemand brauche sich zu sorgen, dass das zu laut werde.

"Viele von uns haben ja selber Kinder, die hier mit im Haus wohnen. Und wir wollen uns gut mit den Nachbarn stellen und positiv wahrgenommen werden." Und ehe der Veranstaltungsort im Erdgeschoss - eine frühere Kneipe - genutzt werden kann, ist viel Arbeit erforderlich. Die Wände sind altmodisch holzvertäfelt, teilweise noch bemalt, Möbel gibt es bis auf eine Couch keine. "Talstation" soll sie heißen und auch einen Café-Betrieb beherbergen, der in die Nachbarschaft ausstrahlt.

Grundstück wird für 99 Jahre verpachtet

Mit dem Konzept aus guter Integration ins Viertel und der vereinsinternen Mietpreis-Bremse hat sich der Verein in der Konzeptvergabe vor dem Stadtrat im März 2020 durchgesetzt. Heißt konkret, die Stadt hat den Verkehrswert des Objekts im aktuellen Zustand ermitteln lassen und als Verkaufspreis festgeschrieben. Das Grundstück wird 99 Jahre an den Verein verpachtet.

Gut eine halbe Million Euro sollen an die Stadt fließen, hinzu kommt eine jährliche Pacht für das Grundstück. Ein Vielfaches der Kaufsumme dürfte in die Sanierung fließen. "Hier im Garten und in der Talstation werden wir sicher auch ein paar Sachen selber machen." Allerdings sei das Umfeld des Vereins akademisch geprägt, die handwerklichen Talente überschaubar. "Und am Ende soll es ja einen guten Standard haben", so Christiane Welker. Judith Pieske und Christiane Welker Bildrechte: MDR/Florian Girwert

Hoher Sanierungsbedarf

Wie überall im Haus dürfte auch in der Talstation die Elektrik überholt werden müssen. In vielen Wohnungen liegt abgenutztes Holzparkett, einzelne Wände sind schimmlig. In vielen Zimmern des Hauses liegt welliger Kunststoff-Fußboden. "Der letzte Mieter ist vor ein paar Jahren ausgezogen", so Judith Pieske.

Etwa zwei Jahre rechnet der Verein für die vollständige Sanierung, erst dann kann der Einzug beginnen. Die Mitglieder wollen selbst hier wohnen. Die übrigen Wohnungen sind fast alle vergeben, wenn auch die Zuschnitte für die Wohnungen für Paare, Familien und Wohngemeinschaften noch nicht ganz klar seien. Nur eine barrierefreie Wohnung ist noch frei. Zudem gibt es eine lange Warteliste mit Interessenten, die darauf hoffen, dass ein Mieter abspringt.

Projekt in Weimar: Umbau der Alten Feuerwache

Ähnliche Konzeptvergaben gibt es auch in anderen Thüringer Städten: In Weimar arbeitet ein Verein daran, die Alte Feuerwache umzubauen, in Jena hat der Stadtrat ein neues kleines Wohngebiet im Osten der Stadt konzeptgebunden an eine Wohnungsgenossenschaft vergeben – hier soll der Mietpreis bei 5,90 Euro liegen, Kinderbetreuung ist auch vorgesehen.