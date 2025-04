In Erfurt ermittelt die Polizei in einem Fall von Tierquälerei. Der Verein Erfurter Tauben hat nach eigenen Angaben Anzeige erstattet. Demnach war vor gut einer Woche eine flugunfähige Taube am Juri-Gagarin-Ring/Ecke Krämpferstraße gefunden worden. Jemand hatte dem Tier die Schwungfedern abgeschnitten und alle Schwanzfedern herausgerissen.