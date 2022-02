Der Taubenschutzverein kann das nicht nachvollziehen. Er kritisiert, dass die Rathausmitarbeiter nicht von Beginn an in das Vorhaben einbezogen wurden. Bedenken bezüglich einer Übertragung von Krankheiten durch die Tiere und deren Federstaub seien zufolge haltlos.

Es ist völlig unverständlich, [...] dass nun so kurz vor der Eröffnung unsere Locktauben in den Pflegestellen obdachlos werden sollen!

In dem Taubenschlag wollten die Initiatoren nach der Eröffnung von Tauben gelegte Eier gegen Attrappen austauschen. So sollte auf die Population der Stadttauben Einfluss genommen werden. 20 Locktauben wurden dafür bereits angeschafft. Sie sollten andere Tauben animieren, den Schlag anzunehmen.

Ein ähnliches Projekt verzeichnet in Gera großen Erfolg. Mithilfe von Futter-Sammelplätzen und Taubenhäusern wurde so die Tauben-Population in der Stadt eingedämmt. In Weimar wurde im Mai 2021 unter dem Dach des städtischen Gebäudes mon ami ein Taubenschlag eröffnet. Die Tiere dort können per Livestream rund um die Uhr beobachtet werden.