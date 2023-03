Der Verband der Ersatzkassen widersprach. Ein neuer Vertrag werde nicht abgelehnt, es habe sogar mehrfach Angebote gegeben, sagte ein Sprecher MDR THÜRINGEN. Die Verhandlungen gestalteten sich wegen "extremer Forderungen" aber schwierig. Die Gebühren für Taxifahrten in Erfurt seien im vergangenen Jahr auf bundesweite Spitzenwerte angehoben worden. Darauf basierten nun die - so wörtlich - ultimativen Forderungen der Taxi- und Mietwagenunternehmen. Man habe Verständnis für Preiserhöhungen, jedoch keines für Forderungen, die zu bundesweiten Höchstpreisen bei Krankentransporten führen würden, so der Sprecher. Das sei den Beitragszahlern nicht vermittelbar.

Nach Angaben der City Taxi AG wurden ab 2015 für Krankenfahrten in Erfurt 18,80 Euro als sogenannte Beförderungspauschale gezahlt. Diese Pauschale gilt für die ersten fünf Kilometer mit Patient. Mit der AOK seien nun 22,90 Euro vereinbart worden. Auch der Verband der Ersatzkassen aber hat einer Pauschale in gleicher Höhe zugestimmt - was einem Plus von 22 Prozent im Vergleich zum alten Vertrag entspricht. Gestritten wird lediglich über die Kosten für Strecken, die über diese fünf Kilometer hinaus gehen. Das Angebot des vdek liegt da bei acht Prozent plus - ein inakzeptables Angebot für die Taxiunternehmen.