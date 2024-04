In der kommenden Woche werden die weiteren Verstrickungen der Theater-Affäre zudem auch am Arbeitsgericht Erfurt Thema: Dort soll am 12. April darüber verhandelt werden, ob die fristlose Entlassung der damaligen Gleichstellungsbeauftragten Witzmann rechtmäßig war. Die Stadtverwaltung hatte Witzmann im Herbst entlassen: Sie habe mit der Veröffentlichung der Vorwürfe eigenmächtig gehandelt, hieß es.