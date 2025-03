Hermes Helfricht wird ab Juli 2025 den Posten als Generalmusikdirektor am Erfurter Theater besetzen. Das Theater teilte MDR KULTUR mit, er habe dazu am Montag seinen Vertrag unterzeichnen. Helfricht kehrt damit an einen Ort zurück, den er bereits kennt. In der Saison 2015/16 war er in Erfurt als Kapellmeister engagiert. Der neue Vertrag ist zunächst auf zwei Spielzeiten ausgelegt und endet im Juli 2027. Als Generalmusikdirektor verantwortet Helfricht die Vorbereitung und Durchführung des Konzertbetriebes und ist zugleich musikalischer Leiter des Musiktheaters.