Das Theater Erfurt führt ab Oktober das sogenannte 2G-Modell ein. Wie das Theater am Montag mitteilte, haben dann nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt, außerdem Kinder bis zwölf Jahre. Für die Gäste können so im Haus die meisten Einschränkungen entfallen. Sie können zum Beispiel am Platz auf Schutzmasken verzichten. Außerdem sei es so möglich, alle Plätze anbieten zu können, eine Bestuhlung im Schachbrettmuster sei dann nicht mehr vorgesehen, heißt es.