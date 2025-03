Am Theater Erfurt wird 2027 wohl keine neue Schauspielsparte eingeführt. Das sagte der neue Theaterbeigeordnete Steffen Linnert MDR Kultur. Für ihn gebe es derzeit noch zu viele Fragezeichen bei dem Thema, sodass dieses Ziel in der verbliebenen Zeit nicht zu realisieren sei: "Wir müssen erst mal kritisch hinterfragen, inwiefern die ein oder andere Geldzahl in der Kostenkalkulation seriös dahinter steht."

Außerdem sei bislang noch nicht beleuchtet worden, welche Interessenkonflikte durch die neue Schauspielsparte entstehen könnten, so stehe etwa die Konkurrenz zum Jugendtheater "Schotte" im Raum: "Ich glaube deswegen nicht, dass wir den Transformationsprozess schon 2027 umgesetzt haben." Bildrechte: MDR/Antje Kirsten

Team-Leitung für Erfurt wird noch diskutiert

Auch mit dem zweiten in diesem Prozess beschlossenen Ziel, einer künftigen Team-Intendanz, kann sich Linnert nicht anfreunden: "Es gibt zwar diese Vision der kollektiven Führung. Die bildet sich aber im Kommunalrecht nicht ab!" Er sehe hier zwar Möglichkeiten für bis zu drei Werkleitungen, darüber hinaus werde es sehr schwierig.

Denn je mehr Führungspersonal es gebe, desto schwächer werde das einzelne Intendanzmitglied: "Um so mehr ist das dann ein ganz normaler Arbeitnehmer. Den müsste ich dann aber unbefristet beschäftigen, wir müssten uns also von dem Konzept eines Wechsels in der Intendanz alle paar Jahre verabschieden." Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Martin Schutt

Theaterleitung muss bald feststehen

Linnert will nun konkrete Vorschläge zum Thema Theaterleitung entwickeln und diese in den nächsten Monaten im Stadtrat diskutieren lassen. Hier dränge die Zeit: "Was wir wirklich bald entscheiden müssen, ist, wie die künftige Führung ausgerichtet sein soll: Sucht man da jemanden, der ein Schauspiel aufbauen kann, oder jemanden wie bislang, der nur fürs Musiktheater steht?

Finanziell sieht Linnert das Theater Erfurt mittlerweile gut aufgestellt. Nachdem im vergangenen Jahr Stadt und Land dem Theater noch mit einer Finanzspritze von 1,8 Millionen Euro unter die Arme greifen mussten, ist das laut dem Theaterdezernenten in diesem Jahr nicht nötig. Aktuell gehe man davon aus, dass es kein negatives Ergebnis geben werde. Grund dafür sei unter anderem die neue Finanzierungsvereinbarung, durch die sich die Zuschüsse von Stadt und Land sukzessive erhöhten.

Theater und Geldfragen

Grundsätzlich werde er sich das Thema Theaterfinanzen noch einmal genauer anschauen, so Linnert. So sei etwa durch die schlecht verkauften Domstufenfestspiele 2023 klar geworden, dass diese zwar ein großer Ertragsbringer seien, damit aber gleichzeitig auch ein großes Risiko darstellten: "Bei den Domstufen sollte es deswegen in Zukunft eher leichtere und populäre Themen geben - da geht es einfach um die Wirtschaftlichkeit." Bildrechte: picture alliance/dpa | Martin Schutt

Insgesamt, so Linnert, gehe es am Theater darum, mit dem vorhandenen Budget verantwortungsvoll umzugehen: "Solche Aussagen wie 'Es ist nicht genug Geld da' müssen dringend hinterfragt werden! Es geht doch viel mehr darum, mit Sparmaßnahmen mit der Situation umzugehen." Das Theater sei der am höchsten bezuschusste Eigenbetrieb der Stadt, es bekomme mehr als der Nahverkehr: "Der Steuerzahler bezahlt pro Theaterticket 120 bis 150 Euro. Da gehört denn eben auch Demut dazu, mit Rücksicht auf die anderen Institutionen, die mit viel weniger Geld ausgestattet werden."

Neuausrichtung nach Erfurter Theaterskandal

Linnerts Vorgänger Tobias Knoblich hatte in einem partizipativen "Theatertransformationsprozess" eine Neuaufstellung des Theaters nach der Ära Montavon erarbeiten lassen. Diese sieht vor, acht Schauspielstellen und eine Spartenleitung am Theater zu schaffen; für drei Eigenproduktionen und eine Jugendtheaterproduktion pro Spielzeit. Bildrechte: IMAGO/Funke Foto Services