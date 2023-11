Nach Finanznöten: Kritik am Theater Erfurt wächst

Für den Intendanten Guy Montavon ist es nicht das einzige Problem. Seit Wochen steht er in der Kritik. Eher verdeckt melden sich Beschäftige und ehemalige Beschäftige, die ihren Unmut über den Umgang des Intendanten mit seinem Personal äußern. Die Vorwürfe reichen von Mobbing über diskriminierende Umgangsformen und einem wenig zeitgemäßen Ton in manchen Proben bis hin zu sexualisierter Diskriminierung.

Vermutlich werde jetzt beim Personal des Theaters gespart werden müssen, vielleicht auch bei der Ausstattung, fasst Tobias Knoblich die notwendigen Maßnahmen zusammen. "Es kann auch bedeuten, dass man in den Spielplan eingreifen muss", so der Kulturbeigeordnete.

In den vergangenen Wochen ist nicht nur Kritik am persönlichen Stil des Intendanten laut geworden, auch der Vorwurf, dass Mittel und Ressourcen nicht korrekt verwendet wurden, steht – hinter vorgehaltener Hand – im Raum. Tobias Knoblich weist das zurück und sagt, es gehe nicht um Veruntreuung: "Wir hatten erst das Rechnungsprüfungsamt im Theater. Wir haben keine Anhaltspunkte, dass nicht zweckgerechte Ausgaben getätigt wurden." Dennoch mahnt auch er zur Sparsamkeit. "In Anbetracht der finanziellen Not werden wir uns intensiv mit dem Haushalt auseinandersetzen", sagt Knoblich.