Der Theater-Streit in der thüringischen Landeshauptstadt wurde im Herbst 2023 von der damalige Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Erfurt, Mary-Ellen Witzmann, ausgelöst. Sie machte Vorwürfe des Machtmissbrauchs und von sexuellen Übergriffen durch mehrere Personen im Theater öffentlich. Kurz darauf wurde ihr fristlos gekündigt. Außerdem tauchten in der Folge auch Fragen zu finanziellen Unstimmigkeiten am Theater auf.