Am 24. Oktober hatte die Stadt die Stellungnahme der damaligen Gleichstellungsbeauftragten an die Staatsanwaltschaft übermittelt . Diese sollte prüfen, ob die Vorwürfe strafrechtlich relevant sind. Das Schreiben gilt laut Staatsanwaltschaft nicht als Strafanzeige. Auch bei der Kriminalpolizei, die die Vorwürfe weiter prüfte, habe sich bis heute keine Geschädigte gemeldet.

Laut einem Gutachten einer Berliner Anwaltskanzlei hatte es am Theater Erfurt über Jahre hinweg sexuelle Übergriffe, Verbalattacken und Machtmissbrauch gegeben. Intendant Guy Montavon und Verwaltungschefin Angela Klepp-Pallas wurden deswegen vor einer Woche als Werkleitung abberufen .

Wie der Stadtrat am Mittwochabend beschloss, soll das Gutachten in Auszügen veröffentlicht werden. Bedingung sei, dass der Opferschutz gewahrt bleibe. Außerdem soll ein weiteres externes Gutachten die bisherige Rolle der Stadtspitze bei der Aufklärung der Vorwürfe am Theater untersuchen.