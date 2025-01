Die "nicht zeitgemäße Führungskultur", die in dem Bericht der Berliner Anwaltskanzlei beschrieben wird, lag laut Thomas Schmidt, dem Mitbegründer des neuen Schauspiels in Erfurt und Professor für Theatermanagement in Frankfurt am Main, vor allem am Intendantenvertrag des Bühnenvereins. "Dieser Vertrag räumt den Intendanten so viele Rechte und so viel Macht ein", so Schmidt bei MDR KULTUR. "Montavon war mit seinem Vertrag als eine Art Alleinherrscher eingesetzt", erklärte er.