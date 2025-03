Mit Besucherzahlen auf dem Niveau des Vorjahres ist die 35. Thüringen-Ausstellung am Sonntag zu Ende gegangen. Die Messe sei am ersten Wochenende verhalten angelaufen, in der Woche danach habe man dies wieder aufgeholt, sagte Constanze Kreuser, Geschäftsführerin des Messerveranstalters RAM Regio.